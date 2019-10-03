Зеленский может переиграть Путина так же, как Порошенко

Зеленский может обернуть подписание "формулы Штайнмайера" на пользу Украине / dw.com

То, что происходит сейчас с подписанием формулы Штайнмайера, мне отчасти напоминает предвыборную кампанию начала года.

Помните, Порошенко и его люди требовали провести дебаты? Тогда и они, и все остальные (включая меня) были уверены, что на дебатах Зеленский поплывет - начнет волноваться, растеряется, не сможет оперировать фактами и цифрами, забудет украинский язык и так далее....

Сторонники Порошенко даже вывешивали себе на аватарки надписи типа "Требую проведения дебатов!". Дебаты эти считались чем-то вроде "серебряной пули", которая срежет Зеленского на взлете. Сам он мялся и откладывал решение по этому вопросу, но потом выступил со знаменитой уже идеей стадионных дебатов. Порошенко ответил "стадион - так стадион!", будучи уверен в своей победе.

Читайте такжеФормула Штайнмайера: в Кремле считают, что пришли к успехуНо потом выяснилось, что Зеленский выдвигает кучу условий к формату проведения дебатов, которые штаб Порошенко называл неприемлемыми. Но потом действовавший президент все-таки согласился на их выполнение, так как очень уж хотел дебатов - он сам себя уверил в том, что в открытом противостоянии Зеленский будет раздавлен и уничтожен в любом случае.

Что было дальше - всем известно. Ряд нехитрых домашних заготовок от сценаристов "Квартала" - и дебаты прошли вничью. А учитывая всеобщее ожидание разгрома Зеленского, так для него все закончилось просто отлично. Более того, во втором туре Порошенко потерпел сокрушительное поражение.

Так вот. Меня сейчас не покидает чувство, что с подписанием формулы Штайнмайера, Зеленский "согласился на дебаты". В Москве ликуют и заранее открывают шампанское. Но! Украинский президент там уже накидал своих условий, без которых выборов не будет.

Можно предположить, что Москва настолько уверена в своих силах и так отчаянно хочет провести эти выборы, что согласится на исполнение условий Зеленского. (Как Порошенко согласился на стадион 19-го).

Читайте такжеПочему "формула Штайнмайера" - абсолютное зло для УкраиныИ если в итоге на выборах победят Слуги Народа, а не какие-то нынешние бармалеи, это уже будет не зрада, а наоборот.

План, я думаю, примерно такой. Но!

Если в противостоянии с Порошенко Зеленский ничем особо не рисковал, то сейчас ситуация принципиально иная - на кону суверенитет страны. А противник - абсолютно беспощадный, вероломный и мечтающий о физическом уничтожении Украины. Он не будет играть по правилам, если увидит, что проигрывает. Чтобы обхитрить его, необходим заоблачный уровень дипломатического мастерства. Есть ли он? - надеюсь, но не уверен.

Вот поэтому мне сейчас несколько неуютно и даже страшновато...