Политолог предупредил Зеленского о коварном и подлом плане Путина насчет Украины

Владимир Путин и Владимир Зеленский / коллаж ВВС

Владимир Путин до последнего своего момента нахождения у власти будет добиваться расчленения и уничтожения независимой от Кремля Украины.

Соответствующее мнение высказал известный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, сообщает "Радио Свобода".

По его мнению, после того, как окончательно провалился опасный план Путина и Кремля по оккупации юго-востока Украины и сотворению квази-государства "Новороссия", российской верхушке пришлось импровизировать.

"После провала лобового плана создания Новороссии Кремль выбрал более изящный сценарий - вталкивания в политическое тело Украины раковой опухоли "ДНР" и "ЛНР", ничего в ней не меняя. Путину не нужны какие-то дополнительные куски украинской территории, ему нужна вся Украина, которая под аплодисменты Запада, отменяющий антикремлевские санкции, проглотит наживку "восстановление ее территориальной целостности". Путину нужна Украина, которая послушно объявит ОРДЛО легитимной своей частью при всевластии российских силовиков, которое хранится там, при прямом политическом правлении из Москвы, при сотнях патриотов Украины, которые томятся в пыточных подвалах и их даже не вносят в списки для обмена. Более того, Украина станет открытым "гуляй-полем" без той территориальной границы, которую сегодня на участке разведения сторон защищают подразделения национальной армии", - заявил он.

Пионтковский предполагает, что перед президентом Зеленским стоит крайне важная и тяжелая проблема - противостоять коварному и подлому плану Путина касаемо Украины.

"Бороться с тяжелыми для Украины последствиями (или смириться с ними) предстоит не "коллективному", а физическому Зеленскому", - подытожил он.

Напомним, ранее Пионтковский рассказал, почему Путин перестал быть "эффективным паханом". До этого политолог поведал, как Россия рассчитывает победить Запад.

