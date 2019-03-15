"План Москвы": политолог рассказал, как Россия рассчитывает победить Запад

Россия планирует победить Запад с помощью ядерного шантажа, полагает эксперт / Reuters

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что у властей Российской Федерации есть план победы над Западом, основанный на ядерном шантаже.

Президент России Владимир Путин — "гопник из питерской подворотни" — возвел ядерный шантаж в самый главный инструмент внешней политики, написал эксперт в блоге на Обозревателе.

По мнению публициста, у российского лидера есть "преимущество бандита".

"Грубо говоря, предполагается, столкновение российских и натовских войск, или же вторжение российских войск в Прибалтику, где тоже есть "угнетенные российские жители, доведенные до отчаяния, на помощь которым можно послать зеленых человечков", — отметил автор.

Политолог подчеркнул, что силы НАТО намного сильнее российской армии, окажут ей намного эффективное сопротивление, и в этот момент Путин скажет: "Или вы отступаете и признаете свое поражение или я применю ядерное оружие".

"Это преимущество бандита. Он полагает, что в ответ на это, испугавшийся за миллионы жизни европейцев и американцев Запад отступит и капитулирует. Примерно такое мнение у путинской верхушки, которое они и не скрывают", — добавил Пионтковский.

Напомним, власти США обвинили РФ в нарушении обязательств, взятых в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и пригрозили со 2 февраля выйти из соглашения.

В начале марта Владимир Путин своим указом приостановил выполнение Россией ракетного договора.

Справка. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — договор между СССР и США, подписанный лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым и американским президентом Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988-го.

Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тысяч км) и меньшей (от 500 до 1 тысячи км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.