Смерть мифа: политолог рассказал, почему Путин перестал быть "эффективным паханом"

10 февраля 2019, 03:00

В России холодильник окончательно победил телевизор, заявил политолог Андрей Пионтковский.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Россиян уже не интересуют никакие имперские амбиции, потому что в РФ холодильник окончательно победил телевизор, заявил публицист и политолог Андрей Пионтковский.

"Постепенно многие в российской "элите" задаются вопросом: а зачем, собственно, нам нужен этот Путин, который больше не способен выполнять функции эффективного пахана? Он не защищает нас от гнева народа (тому уже наплевать на него и его имперские фокусы), не гарантирует нашу безопасность на Западе, как раз из-за него там и конфискуют наши активы. Может, найдем другого человека? Вокруг Путина крутятся самые жирные миллиардеры — всякие Ротенберги и Ковальчуки. Может, их тоже публично арестуем, как этого злосчастного сенатора?", - подчеркнул эксперт

По его мнению, смерть путинского мифа стала толчком для драматических событий внутри правящей "элиты".

"Ей нужна новая постпутинская организация сохранения и приумножения награбленного", - добавил он в интервью Фактам.

Напомним, ранее российский блогер назвал главную проблему Путина.

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Россия Владимир Путин Андрей Пионтковский
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