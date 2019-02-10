Смерть мифа: политолог рассказал, почему Путин перестал быть "эффективным паханом"

В России холодильник окончательно победил телевизор, заявил политолог Андрей Пионтковский.
Россиян уже не интересуют никакие имперские амбиции, потому что в РФ холодильник окончательно победил телевизор, заявил публицист и политолог Андрей Пионтковский.
"Постепенно многие в российской "элите" задаются вопросом: а зачем, собственно, нам нужен этот Путин, который больше не способен выполнять функции эффективного пахана? Он не защищает нас от гнева народа (тому уже наплевать на него и его имперские фокусы), не гарантирует нашу безопасность на Западе, как раз из-за него там и конфискуют наши активы. Может, найдем другого человека? Вокруг Путина крутятся самые жирные миллиардеры — всякие Ротенберги и Ковальчуки. Может, их тоже публично арестуем, как этого злосчастного сенатора?", - подчеркнул эксперт
По его мнению, смерть путинского мифа стала толчком для драматических событий внутри правящей "элиты".
"Ей нужна новая постпутинская организация сохранения и приумножения награбленного", - добавил он в интервью Фактам.
Напомним, ранее российский блогер назвал главную проблему Путина.