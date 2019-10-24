Умирали медленно при -25: стали известны жуткие детали гибели 39 мигрантов в грузовике

Стали известны жуткие детали гибели 39 мигрантов в Англии / dailymail.co.uk

Утром 23 октября в Англии в индустриальном парке в Эссексе наткнулись на жуткую находку - в грузовом контейнере были обнаружены мертвыми тридцать девять человек, включая подростка.

Грузовик незаконно переправлял из Бельгии в Великобританию мигрантов, они были заперты в чрезвычайно холодном и безвоздушном транспортном контейнере, они медленно умирали, так как температура опустилась до -25 градусов. Люди не могли выйти даже в туалет – они ходили под себя. У них не было шансов спастись - их крики о помощи никто не слышал, передает DailyMail.

Обычно грузовик в своем прицепе перевозил печенье, и внутри температура могла составлять -25 градусов. Мигранты были заперты внутри как минимум на 15 часов к тому времени, когда дверь была открыта на промышленной площадке в Эссексе вчера в 1.40 утра.

Скорая помощь оперативно прибыла на вызов, но все, что им удалось обнаружить – была груда бездыханных трупов.

25-летнего водителя грузовика Мориса 'Мо' Робинсона арестовали по подозрению в убийстве. Однако, копы все еще устанавливают его причастность к произошедшему – парень мог не знать о таком жутком грузе.

Робинсон в Instagram делился фото на фоне своего грузовика, кроме того, активно шутил и общался с полицией.