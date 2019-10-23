В Англии обнаружили 39 трупов в грузовике

В грузовике нашли 39 трупов / news.sky.com

В Англии в индустриальном парке в Эссексе в грузовом контейнере были обнаружены мертвыми тридцать девять человек, включая подростка.

Служба скорой помощи вызвала на место происшествия копов, они и арестовали по подозрению в убийстве водителя грузовика - 25-летнего мужчину из Северной Ирландии, передает Sky News.

Предполагается, что автомобиль прибыл из Болгарии и въехал в Великобританию в Холихед в северном Уэльсе в субботу.

"Это трагический инцидент, когда большое количество людей погибло. Наши расследования продолжаются, чтобы установить, что произошло", - сказал главный инспектор полиции Эссекса Эндрю Маринер.

Причины смерти пока не установлены. Копы устанавливают личность жертв погибших, но этот процесс может занять много времени из-за количества тел

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