Сердце "заплыло жиром" и отказало: англичанка закормила сына до смерти

Ожирение стало причиной смерти / Фото REUTERS

В Англии мать в порыве безудержной любви с младенчества пичкала ребенка едой, в результате из-за избыточного веса у него развилась кардиомиопатия - в возрасте 13 лет подросток умер.

Инцидент произошел в Манчестере. Женщина начала раскармливать ребенка с рождения – к трем годам он весил 30 кг. Когда мальчик пошел в школу, врачи посоветовали ему больше ходить пешком. Но мать продолжила возить сына в школу.

Сама женщина, видимо, не понимала, что сама гробит своего сына, так как из ее уст звучали заявления о том, что мальчик толстый из-за того, что ленивый. Известно, что только до обеда ребенок потреблял более двух тысяч калорий. В тайне от матери он пытался придерживаться диеты, занимался спортом.

Впервые парень попал в больницу в декабре 2014 года, но на повторный прием к врачу не явился. Его сердце заплыло жиром и пересаживать орган медики отказались из-за противопоказаний. Тем не менее мать продолжала плотно кормить парня до самой смерти.

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Напомним, ученые британской благотворительной организации Cancer Research UK, занимающейся исследованиями рака, назвали одну из самых частых причин развития онкологических заболеваний. Оказалось, что это ожирение.