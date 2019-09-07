Ученые назвали признак скорого инфаркта

Инфаркт может настигнуть мужчин в возрасте до 65 лет / Фото gettyimages

Ученые шведского Гетеборгского университета нашли связь между избыточной массой тела у мужчин в подростковом возрасте и повышенным риском возникновения инфаркта миокарда в возрасте до 65 лет.

В исследовании приняли участие почти 1,7 миллиона подростков, родившихся между 1950 и 1987 годами, которые, пройдя в 18 лет медицинское обследование, были зачислены на обязательную военную службу. Впоследствии мужчины находились под наблюдением с 1969 по 2016 год, в течение которых было зарегистрировано 22,4 тысячи сердечных приступов. В среднем инфаркт миокарда случался в возрасте 50 лет.

Как сообщается на сайте Европейского общества кардиологов, увеличение индекса массы тела (ИМТ) с 27,5 до 29,9 килограмма на квадратный метр связано с ростом в 2,64 раза риска возникновения инфаркта миокарда, а увеличение ИМТ с 30 до 34,9 килограмма на квадратный метр связано с ростом в 3,05 раза вероятности появления сердечного приступа.

Читайте такжеИсследователи назвали предвестников инсульта и инфаркта"Наш вывод о связи между ИМТ у подростков и инфарктом в зрелом возрасте подтверждает наши предыдущие результаты по сердечной недостаточности. Поскольку распространенность избыточного веса и ожирения среди молодых людей продолжает расти, в будущем мы можем начать наблюдать более высокие показатели сердечных приступов и инсультов", - сказала доктор Мария Аберг.

По ее словам, родителям, школам и политикам необходимы срочные меры, позволяющие остановить эпидемию ожирения среди детей и молодежи.

Напомним, ранее бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила, что же такое здоровый вес.