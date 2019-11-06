"Народ ходит в деревянные сральники": Путин похвастался уникальным оружием

Путин похвастался уникальным оружием / Reuters

Президент России Владимир Путин, которого ранее высмеяли из-за гостей в Кремле, громогласно заявил, что Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием.

При этом российский президент на встрече с высшими офицерами и прокурорами уточнил, что Россия не станет этим уникальным оружием кому-либо угрожать, так как его задача заключается исключительно в обеспечении безопасности.

Более того, Путин подчеркнул, что российские армия и флот доказали свою высокую готовность, и страна намерена наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого вооружения, которого в настоящее время нет у других стран.

Путин также уточнил, что Россия готова сделать все для того, чтобы способствовать разоруженческому процессу в мире с учетом и новейших систем вооружения, передает РИА "Новости".

Отметим, в соцсети слова Путина стали сразу активно комментировать.

"Суть всей этой болтовни - обогащение ВПК за счёт раздувания истерии внешних угроз. Басни, якобы гонка вооружений подтолкнёт другие страны к разоружению, - это всё для внутреннего потребления. С нашей дохлой экономикой не надо воевать, её просто измотают при необходимости", - убежден Андрей Михайлов.

"У этого дебила треть населения ходит в покосившиеся деревянные сральники, а его гондурасит гиперзвуковое оружие", - добавила некая Влада Ловита.

"Если говорить о том, что есть у НАТО и нет у РФ, то надо отдельную ветку заводить и заполнять её неделю. Например, у РФ нет боевых самолётов 5-го поколения, у НАТО они уже 30 лет на вооружении. Или: подготовка сержанта-пехотинца армии США выше, чем у майора в РФ. Не смеши п – П", - обратил внимание Евгений Полтавцев.

"Он явно не в себе. Столько бабла потратить на вооружение, чтобы сказать, что разоружиться. Или псих, счёт деньгам прекратил. Для меня и то и другое недопустимо", - отметил некто под ником Мамин Сибиряк.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал возможность начала второй "холодной войны". По его словам, РФ спасет новое передовое оружие.

Российский лидер выразил надежду, что нового витка "холодной войны" не будет.

"Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли, теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно", - сказал Путин.