"Холодная война": Путин похвастался передовым оружием

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал возможность начала второй "холодной войны". По его словам, РФ спасет новое передовое оружие.

Российский лидер выразил надежду, что нового витка "холодной войны" не будет.

"Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли, теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно", - цитирует ТАСС президента России.

При этом он напомнил, что Россия занимает седьмое место в мире по расходам на оборону. Кроме того, Путин рассказал, что российские специалисты после создания гиперзвукового оружия, которое не имеет аналогов, продолжают вести разработки.

"Это ракетные комплексы, которые летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится. Я уже знаю, что. Знаю, над чем наши ученые, инструкторы и инженеры работают", - подытожил "хозяин" Кремля.

Напомним, что ранее российский социолог, публицист Игорь Эйдман полагает, что есть только два возможных варианта финала новой холодной войны между Западом и РФ.