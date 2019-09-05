Эксперт назвал два возможных финала новой холодной войны

Новая холодная война между Западом и РФ может закончиться падением путинского режима, спрогнозировал эксперт / Reuters

Российский социолог, публицист Игорь Эйдман полагает, что есть только два возможных варианта финала новой холодной войны между Западом и РФ.

Первая холодная война, прежде всего, была войной идей, и вторая тоже обречена стать идеологической, написал эксперт на своей странице в Facebook.

Эйдман отметил, что на стороне западных государств есть все тот же набор европейских гуманистических ценностей, а Кремль сменил оружие.

"Теперь это не коммунизм, а раскол, хаос и ненависть, разжигаемые с помощью набора ультраправых, ультралевых, ксенофобских, конспирологических месседжей, которые адресно посылаются каждый к своей целевой аудитории, чтобы натравить людей на истеблишмент, демократические институты и друг на друга...", - добавил публицист.

Социолог полагает, что существуют только два возможных варианта финала новой холодной войны: или падет режим президента России Владимира Путина, а РФ вернется на путь вестернизации, или российским властям удастся расшатать и максимально ослабить демократические страны, переформатировать их институты под свои нужды и интересы.

Ранее глава Общественной Лиги Украина-НАТО Сергей Джердж говорил, что властям России нужна новая холодная война, поскольку им необходимо постоянно поддерживать среди своих граждан иллюзию внешней угрозы.