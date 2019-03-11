"Если не НАТО, то инопланетяне": эксперт объяснил, зачем Путину новая холодная война

НАТО / Reuters

Действующей российской власти необходимо постоянно поддерживать среди россиян иллюзию внешней угрозы, поскольку таким образом население легче держать в напряжении.

Такое мнение высказал глава "Общественной Лиги Украина-НАТО" Сергей Джердж в интервью Апострофу.

"Им нужны угрозы все время, если не НАТО, то инопланетяне, так легче держать население в напряжении, что все якобы хотят уничтожить Россию. Это глупости. У РФ всегда было две правды: одна для населения, другая - для внешних отношений. В свое время даже Путин, который в 2000 году стал президентом, в одном из первых интервью ВВС сказал, что не исключает, что Россия станет членом НАТО. Не было такой экзистенциальной боязни этого", - сказал Джердж.

Эксперт отметил, что раньше у Москвы не было проблем в сотрудничестве с альянсом.

"Был даже Совет Россия-НАТО, который имел много функций, например НАТО консультировалось с Россией, информировало по поводу тех или иных действий или решений... У лидеров России, дети которых часто учатся в странах-членах НАТО, которые раньше ездили в эти страны отдыхать, боязни альянса не было. А для простого обывателя в российской глубинке по телевизору создавали мифы, пугали, что нужно затянуть ремни, мы должны создавать оружие, потому что НАТО нам угрожает. А на самом деле этого не было, и нет", - заключил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Варшаву заявил, что альянс готовит "выверенный и скоординированный" ответ на развертывание Россией у границ альянса мобильных ракет, могущих нести ядерные заряды.