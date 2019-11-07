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Журналисты помешали выступить представителю RT на Форуме демократии

7 ноября 2019, 02:59

Спикера из России обвинили в распространении фейков.

Журналисты пытались прервать представителя RT на Всемирном форуме демократии / Фото: Facebook/Алла Хоцяновская

На ежегодном Всемирном форуме демократии в Страсбурге во время выступления заместителя главного редактора RT Анны Белкиной журналисты поднялись со своих мест с выкриками Fake.

"Сегодня в Совете Европы на ежегодном Форуме демократии пропагандистам дали слово. Самое смешное, что Russia Today пригласили выступать на панели посвященной возвращению доверия к СМИ и как противостоять fakenews. Так вот # УШПС не дала им возможности нести свою ложь по крайней мере здесь, сейчас, сегодня", - написала в Facebook журналист Алла Хоцяновская.

В своем докладе представитель РФ пыталась объяснить почему СМИ теряют доверие граждан. В качестве примера она привела информационную кампанию в 2016 году на выборах президента США и во время Brexit.

В зале поинтересовались, почему спикер не упомянула в речи о России. Этот вопрос участники подержали аплодисментами. Затем на большом экране появилась карикатура, высмеивающая сущность российской пропаганды, которую во время мероприятия создал художник парижского сатирического издания Charlie Hebdo.

/ Фото: Укринформ

Впоследствии представители Украины прервали речь Белкиной, поднявшись со своих мест.

"Мировой форум за демократию - не место для пропаганды", - скандировали украинцы.

Протестующих активно поддержали другие участники форума. У организаторов спрашивали, почему они пригласили обучать стандартам прессы представителя известного пропагандистского СМИ России, знаменитого своими фейками.

Під час Всесвітнього форуму за демократію виступала Анна Бєлкіна, заступниця головного редактора Russia Today. Зала, зокрема наша делегація, зреагувала так. Адже інших дискусій з Russia Today бути не може ‼️ "Українська правда" вже висвітлила цю подію: https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/6/7231195/ #USPS #УШПС #CoE_WFD

Опубликовано Українська школа політичних студій/Ukrainian school of political studies Среда, 6 ноября 2019 г.

Как ранее сообщалось, главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Форум Страсбург Хоцяновская пропаганисты новости Украины и мира
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