"Зробіть це": кремлевская пропагандистка Симоньян перешла на украинский язык и обратилась к Зеленскому

Маргарита Симоньян / Фото: Sputnik

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Она попросила Зеленского содействовать освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Завтра можуть відпустити на волю Кирила Вишинського. Журналіста, який відсидів 413 діб лише за те, що він журналіст. Пане Зеленський, я звертаюсь до вас. Зробіть це", - написала она в Facebook.

Отметим, что по данным адвоката Вышинского Андрея Доманского, во время заседания суда 3 июля, возможно, будет рассмотрено изменение меры пресечения.

Напомним, ранее Симоньян пожаловалась на то, как незнакомый мужчина "смачно и с удовольствием" плюнул ей в лицо.