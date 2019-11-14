Основателя Цирка дю Солей задержали за выращивание марихуаны на острове

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны / Фото: ru.wikipedia.org

Основатель канадской цирковой компании Cirque du Soleil, миллиардер Ги Лалиберте был задержан полицией во Французской Полинезии, когда спускался с трапа собственного самолета.

Как местный телеканал Polynesie Premiere, бизнесмена подозревают в распространении наркотиков.

Правоохранители выяснили, что 60-летний Лалиберте выращивает марихуану на своем частном острове в Тихом океане. Миллиардера намерены допросить по обвинению в продаже наркотиков. В полиции обладают информацией, что сделка должна была состояться на Таити при посредничестве его сотрудника.

Задержанный находится в полицейском участке в Папеэте, меру пресечения ему изберет суд.

Адвокат Лалиберте утверждает, что его подзащитный выращивает марихуану в личных медицинских целях и продавать наркотики не планировал. По словам защиты, он не вывозил ее с острова Нукутепипи.

"Ги Лалиберте полностью отмежевывается от любых слухов о его причастности к продаже или обороту наркотиков", - заявил адвокат миллиардера.

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