Во все тяжкие по-украински: в Днепре задержали молодого микробиолога

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Правоохранители в Днепре задержали любителя сериала Во все тяжкие. При задержании у 22-летнего парня нашли наркотиков на миллион.

Так, молодой человек получил диплом микробиолога и пока искал работу, пересматривал фильмы и сериалы. Его вдохновил сюжет Во все тяжкие, поэтому он снял квартиру и обустроил в ней нарколабораторию по изготовлению метамфетамина.

Производство наркотика вскоре приобрело внушительные масштабы. Сбывал "фен" делок через интернет. По слова задержанного, за день ему удавалось заработать до 3000 гривен.

Стоит отметить, что драма Во все тяжкие вышла в 2008 году, а последняя серия вышла в 2013 году. Основными героями се6риала являются наркоторговцы Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкмана (Аарон Пол).

Напомним, что ранее в Москве нашли мертвыми участников рок-металл группы Zreet после употребления запрещенных веществ.