В России из-за отравления умерли члены рок-группы

Гибель российских рок-звезд потрясла поклонников/ Фото: Instagram/Zreetband

В Москве 19 октября нашли мертвыми участников рок-металл группы Zreet: барабанщика Артема Колбасова и продюсера Глеба Акимова. Они погибли из-за отравления запрещенными препаратами.

Как сообщает Рен Тв, тела музыкантов обнаружили на студии в Печатниках.

Участников рок-группы нашли мертвыми в помещении, где они проводили репетиции и устраивали вечеринки. Преобладает информация о том, что рокеры накануне кончины употребляли наркотики, это и стало причиной их внезапной гибели.

Сообщается, что накануне вечером в студии находилось пять-шесть человек, среди которых были Колбасов и Акимов. Музыкантов нашли мертвыми утром - их тела лежали непосредственно в помещении.

Полицейские уже допросили солиста Zreet Александра Вальтера. Он утверждает, что наркотики не принимает. Однако, по предварительным данным, смерть музыкантов похожа на передозировку наркотическими веществами.

Поклонников музколлектива новость потрясла, они выражают соболезнования близким артистов, отмечая, что без слез реагировать на произошедшее невозможно.

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