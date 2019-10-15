Как умер Дмитрий Марьянов: появились халатные подробности смерти актера / kino-teatr.ru

Журналисты выяснили новые подробности смерти известного российского актера Дмитрия Марьянова.

Марьянова, страдающего от алкоголизма, в реабилитационный центр устроил некий адвокат, действовавший по просьбе жены артиста, пишет Московский комсомолец.

В центре у актера случился приступ. Лечили его капельницей с галоперидолом и феназепамом.

Сам Марьянов написал директору Современного театра антрепризы Альберту Могинову, что чувствует себя плохо, его отвезли "подлататься". После чего у телезвезды отобрали телефон.

И суток не прошло, как Марьянов агрессивно пытался покинуть центр. Его не выпустили, сказали, что у него белая горячка: актер якобы не мог вспомнить свое имя и возраст, назвать время года.

Читайте такжеЖанна Фриске мечтала о роли Заворотнюк: на актеров сериала Моя прекрасная няня навели порчуЕго снова стали лечить галоперидолом и феназепамом. Хотя, по заявлению главы центра, "по-хорошему его в больницу надо (было), потому что оказывать помощь в таком состоянии нужно исключительно в специализированных учреждениях".

Следующие несколько дней Марьянов писал своей жене странные сообщения. В частности: "Спишь, мышь, я вот думаю к Максиму перебраться. Это же не армия, меня не держат, тут душно. Пиши. Доброе утро".

Лечение галоперидолом и феназепамом то ли прекратили, то ли уменьшили дозы – тут показания свидетелей расходятся.

15 октября Марьянов начал жаловаться на боли в спине. Жена почти забрала его в больницу, но ее отговорили, заверив, что боли фантомные.

Вечером в тот же день актер снова пожаловался на нестерпимые боли в ноге. Марьянова наконец-то повезли в больницу, причем на машине одного из сотрудников центра, так как скорая задерживалась.

"По дороге, когда где-то остановились на светофоре, я повернулась к Марьянову и спросила, как он. Марьянов ответил: "Все! Я умираю!"" — вспомнила волонтер.

Причиной смерти Марьянова впоследствии назвали сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.