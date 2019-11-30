"Шаг к международному признанию": в России отреагировали на скандал с Apple и Крымом

В России считают, что Apple ищет выгоду / ВВС

Член комитета Совета Федерации по международным делам и так называемый сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что ситуацию с Apple можно считать промежуточным решением на пути международного признания Крыма как территории России.

В комментарии НСН он высказал мнение, что американская компания ищет выгоду, изменив внезапно решение по принадлежности Крыма.

"Хитрят, хитрят, конечно. Хотят для всех быть хорошими. Ищут свою выгоду", — высказался чиновник.

По словам Цекова, Apple не просто так признала Крым российским, и это вовсе не ошибка. Он полагает, что компания начинает признавать реальность политической ситуации в отношении полуострова.

Попытку Украины путем скандала и бойкотирования американской корпорации добиться справедливости российский чиновник назвал "просто смешной".

Как ранее сообщалось, пресс-секретарь американской корпорации Apple Труди Мюллер сообщила, что корпорация в приложении Погода обозначила захваченный Крым "российским" только для российских пользователей из-за нового закона России.

Также из-за "передачи" Крыма России посольство Украины в США обратилось к Apple и к Госдепартаменту - от корпорации потребовали исправить некорректное обозначение полуострова. Позже в Штатах Apple пригрозили санкциями.

Напомним, американская компания Apple в своих сервисах стала указывать аннексированный Крым как регион России. В свою очередь, министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал компанию Apple не лезть в глобальную политику.