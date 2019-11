Вопрос Крыма: Пристайко рекомендовал Apple не лезть в политику

В Apple пока ситуацию с Крымом не прокомментировали / Reuters

Министр иностранных дел Вадим Пристайко попросил компанию Apple не лезть в глобальную политику, что произошло после того, как появилась информация о якобы признанием аннексии Крыма.

"Айфоны — отличный продукт. Серьезно, Apple, пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и сферы развлечений. Глобальная политика не ваша сильная сторона", - написал Пристайко в Twitter.

Как ранее сообщалось, американская компания Apple в своих сервисах стала указывать аннексированный Крым как регион России, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Напомним, в аэропорту Борисполь показали карту Украины без Крыма. На конфуз обратил внимание один из пассажиров, он и обратился в полицию.

И даже на заседании в Раде воспользовались картой Украины без Крыма. Причем, в отличие от пассажира Борисполя, депутаты не обратили внимания на отсутствие полуострова.

Кто из зарубежных СМИ и сервисов указывал Крым российским:

• В материалах британской газеты The Guardian аннексированный Россией Крым был обозначен как территория РФ. Фото с фестиваля, который проходил в аннексированном Крыму, издание изначально подписало: "Крым, Россия".

• Также в конце ноября 2019 известный британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором на карте Украины отсутствует полуостров Крым.

• В начале ноября 2019 популярная газета The New York Times в одном из своих материалов опубликовала карту Украины без аннексированного Россией Крыма. Позже The New York Times заменила изображение карты, на которой Крым не был обозначен как территория Украины.

• Кроме того, из-за карты с "отрезанным" Крымом в скандал угодил проект Openstreetmap. Руководители OpenStreetMap заявили о том, что "Россия осуществляет контроль над территорией Крыма".