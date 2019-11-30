В Apple оправдались за "российский" Крым

В Apple оправдались за "передачу" Крыма России / Reuters

Пресс-секретарь американской корпорации Apple Труди Мюллер сообщила, что корпорация в приложении Погода обозначила захваченный Крым "российским" только для российских пользователей из-за нового закона России.

В корпорации изучают вопрос, как в будущем обозначать "спорные территории", приводит слова спикера Apple Reuters.

По данным агентства, в корпорации пообещали взглянуть глубже на политику маркировки таких территорий.

"Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и другие внутренние законы прежде чем принимать решение о маркировки на картах. И вносим изменения, если того требует закон", - поделилась собеседница.

Читайте также"Нет на них Джобса": Климкин призвал украинцев отказаться от iPhone из-за "российского Крыма"Ранее глава комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что корпорация Apple полностью привела свои сервисы в соответствие с российским законодательством.

Политик отметил, что в приложении Погода была устранена "ошибка" - раньше были периоды, когда крымские города указывались в качестве украинских, а теперь - это "российская" территория.

Из-за "передачи" Крыма России посольство Украины в США обратилось к Apple и к Госдепартаменту - от корпорации потребовали исправить некорректное обозначение полуострова. Позже в Штатах Apple пригрозили санкциями.