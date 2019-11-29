В США пригрозили Apple санкциями за признание Крыма частью РФ

Apple могут нарваться на санкции из-за позиции по Крыму / Фото Reuters

Министерство финансов США заявило о намерении проверить, подпадает ли компания Apple под американские санкции после признания аннексированного Крыма частью России.

Как сообщили в посольстве Украины в США, дипломаты официально обратились в компанию для разъяснения их позиции, однако ответ пока не последовал.

Сотрудники посольства проинформировали о проблеме американские федеральные ведомства. В частности, запрос отправлен в министерство финансов США, которое отвечает за американскую санкционную политику в контексте российской агрессии против Украины.

"Соответственно, оценка того, попадают ли действия компании Apple под действующий санкционный режим, будет осуществляться министерством финансов США", — отметили в посольстве.

Как сообщал Главред, американская компания Apple в своих сервисах стала указывать аннексированный Крым как регион России. В свою очередь, министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал компанию Apple не лезть в глобальную политику.