В США пригрозили Apple санкциями за признание Крыма частью РФ

В компании пока официально не ответили на общественный резонанс.
Министерство финансов США заявило о намерении проверить, подпадает ли компания Apple под американские санкции после признания аннексированного Крыма частью России.
Как сообщили в посольстве Украины в США, дипломаты официально обратились в компанию для разъяснения их позиции, однако ответ пока не последовал.
Сотрудники посольства проинформировали о проблеме американские федеральные ведомства. В частности, запрос отправлен в министерство финансов США, которое отвечает за американскую санкционную политику в контексте российской агрессии против Украины.
"Соответственно, оценка того, попадают ли действия компании Apple под действующий санкционный режим, будет осуществляться министерством финансов США", — отметили в посольстве.
Как сообщал Главред, американская компания Apple в своих сервисах стала указывать аннексированный Крым как регион России. В свою очередь, министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал компанию Apple не лезть в глобальную политику.