"Стыд вам!" Украина обратилась к Госдепу и Apple из-за "российского" Крыма

Apple признал Крым российским / Фото Reuters

Посольство Украины в США обратилось к американской корпорации Apple, а также к Госдепартаменту из-за обозначения аннексированного украинского полуострова Крым как территории России в приложениях Apple.

От Apple требуют исправить некорректное обозначение Крыма.

"Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании... Украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на сложившуюся ситуацию", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Действия Apple осудили также в Литве и Польше. В частности, американскую корпорацию пристыдил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшедач.

"Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование действиями Apple. А именно недавнего обозначения Крыма как части России. Напомню один очевидный факт: это не так. Стыд вам, Apple!", - написал Пшедач в Twitter.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обвинил Apple в "невежестве".

"…статус в Крыму не изменился: его все еще оккупирует Россия, но это часть Украины. В этой войне все еще гибнут люди", - написал Линкявичюс Twitter.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от "яблочных гаджетов". Экс-глава МИД считает, что после разгоревшегося скандала Apple "не может быть номером один".

Как сообщал Главред, американская компания Apple в своих сервисах стала указывать аннексированный Крым как регион России. В свою очередь, министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал компанию Apple не лезть в глобальную политику.