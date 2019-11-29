"Нет на них Джобса": Климкин призвал украинцев отказаться от iPhone из-за "российского Крыма"

Павел Климкин отреагировал на скандал с Apple и "российским Крымом"/ УНИАН

После скандала, в который вляпалась американская корпорация Apple из-за "российского Крыма", бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от "яблочных гаджетов".

Экс-глава МИД считает, что после разгоревшегося скандала Apple "не может быть номером один".

"А слабо, как говорят, отказаться от Apple, если они Крым готовы признать российским? Да и сказать, а ну их, этих приспособленцев... переходим на другое, а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса). Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!", - написал Климкин в Twitter.

Впрочем, украинцы подкинули другую идею - подать на Apple в суд.

"А может наши политики собрали бы команду юристов и подали жалобу на такие действия компании Эпл?", - прокомментировал пост Климкина пользователь с ником KyroakoKiller.

"Уже 8 лет как считаю, что надкушенное яблоко это - хорошо раскрученный в свое время Джобсом кусок кала", - написал Алексей Климов.

"Почему бы не подать в суд и не отсудить несколько миллиардов? Эпл, гугл - все в пакете. Поручить это дело Зеркаль, например. Плюс параллельно максимально усложнить их работу в Украине - у Евросоюза уже есть такая практика, постоянно с них бабосы сбивают", - NataPolish.

Напомним, американская компания Apple в своих сервисах стала указывать аннексированный Крым как регион России.

В свою очередь, министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал компанию Apple не лезть в глобальную политику.

"Айфоны - отличный продукт. Серьезно, Apple, пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и сферы развлечений. Глобальная политика не ваша сильная сторона", - написал Пристайко в Twitter.