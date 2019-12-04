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Филиппины атаковал Каммури: много жертв и миллионный ущерб

4 декабря 2019, 11:39

На Филиппинах местами скорость ветра серьезно превышала отметку в 100 км/ч.

На Филиппинах в результате тайфуна Каммури погибли по меньшей мере 17 человек
В результате тайфуна Каммури на Филиппинах погибли по меньшей мере 17 человек / Reuters

На Филиппины обрушился тайфун под названием Каммури, из-за него были эвакуированы около полумиллиона местных жителей, по меньшей мере 17 человек - погибли.

Власти подсчитали, что тайфун нанес сельскому хозяйству ущерб в 15,7 млн долларов, пишет Bloomberg.

По данным агентства, в некоторых местах скорость ветра достигала отметки в 150 км/ч.

Из-за непогоды во вторник днем, 3 декабря, международный аэропорт столицы Филиппин Манилы был закрыт. Также закрыли несколько мостов и перекрыли участи некоторых дорог.

  • В результате тайфуна Каммури на Филиппинах погибли по меньшей мере 17 человек Reuters
  • В результате тайфуна Каммури на Филиппинах погибли по меньшей мере 17 человек Reuters
  • В результате тайфуна Каммури на Филиппинах погибли по меньшей мере 17 человек Reuters
  • В результате тайфуна Каммури на Филиппинах погибли по меньшей мере 17 человек Reuters
  • В результате тайфуна Каммури на Филиппинах погибли по меньшей мере 17 человек Reuters
  • В результате тайфуна Каммури на Филиппинах погибли по меньшей мере 17 человек Reuters

Напомним, в 2019 году Филиппины уже атаковали 11 тайфунов. Ранее сообщалось, что на Филиппинах во время посадки в аэропорту Манилы китайский Boeing лишился двигателя.

Филиппины тайфун
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