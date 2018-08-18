На Филиппинах во время жесткой посадки китайский Boeing потерял двигатель, опубликовано видео

Пассажирский самолет авиакомпании Xiamen Airlines совершил аварийную посадку.
В аэропорту Манилы на Филиппинах пассажирский Boeing 737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил аварийную посадку, при этом лишившись двигателя.
До этого самолет около часа кружил над аэропортом, прежде чем произвести посадку, сообщает CGTN.
В авиакомпании рассказали, что после приземления была проведена эвакуация 157 пассажиров и 8 членов экипажа самолета, никто не пострадал.
Напомним, ранее пассажир заснял крушение самолета в ЮАР.