На Филиппинах во время жесткой посадки китайский Boeing потерял двигатель, опубликовано видео

Китайский самолет потерял двигатель при посадке / Twitter.com/JacdecNew

В аэропорту Манилы на Филиппинах пассажирский Boeing 737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил аварийную посадку, при этом лишившись двигателя.

До этого самолет около часа кружил над аэропортом, прежде чем произвести посадку, сообщает CGTN.

В авиакомпании рассказали, что после приземления была проведена эвакуация 157 пассажиров и 8 членов экипажа самолета, никто не пострадал.

Напомним, ранее пассажир заснял крушение самолета в ЮАР.