Встреча нормандской четверки: эксперт объяснил, почему Путин был очень зол

В Париже Владимир Путин был очень зол, утверждает политолог / Reuters

Российский политолог Станислав Белковский сообщил, что в Париже после встречи в нормандском формате (РФ, Украина, Франция, Германия) президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции был очень зол не из-за переговоров по Украине.

Путин был зол из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно РФ, написал эксперт в своем канале в Telegram.

"…Путин был очень зол на итоговой пресс-конференции. Но вне всякой связи с переговорами на украинском фронте. А из-за решения WADA забанить российский спорт", - поделился политолог.

Читайте такжеСМИ узнали, почему Макрон прервал встречу Зеленского и ПутинаПо словам Белковского, у российского лидера есть синдром беспокойных ног, и этот синдром влияет на его настроение.

Напомним, 9 декабря в Париже прошла встреча в нормандском формате - встретились Владимир Путин, президент Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Позже Путин и Зеленский поговорили наедине.