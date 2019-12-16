В НАТО рассказали, как и где активно шныряют российские подлодки

Российская подлодка / ТАСС

Российские подлодки все чаще и чаще пеленгуются в акватории Норвежского моря и на широтах Северной Атлантики.

Соответствующую информацию в интервью немецкой медиагруппе RND озвучила представитель Североатлантического альянса (НАТО) Оана Лунгеску. По ее данным, натовские военные специалисты фиксируют наибольшую активность российских подлодок - прямо со времен Холодной войны и советско-американской гонки вооружений."Россия постоянно наращивает свой потенциал под водой", — заявила Лунгеску.

Лишь в одной октябре 2019-го вдоль берегов Норвегии НАТО запеленговали единовременно до десяти российских подлодок.

По словам Лунгеску, Альянс однозначно прореагирует на такие российские военные операции усиленным патрулированием и инвестициями в противолодочную оборону.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал неожиданное заявление о России. До этого он же сбил форс с Кремля - по поводу шансов вступления Украины в Альянс.