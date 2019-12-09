"Не делим мир на врагов и друзей": генсек НАТО сделал неожиданное заявление о России

Йенс Столтенберг / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который ранее сделал обнадеживающее заявление относительно Украины, заявил, что Альянс не считает Россию врагом.

Генсек НАТО отметил, что РФ - это не то же самое, чем был Советский Союз.

"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN, передает Интерфакс-Украина.

"Мы всегда пытаемся улучшить отношения . (...) Мы не делим мир на врагов и друзей", - добавил генсек Альянса и выразил мнение, что в нынешний "непредсказуемый" момент в области безопасности, необходим сильный институт, такой, как НАТО.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс является "самым успешным в истории", но у него есть также сильный враг в лице России, который в последнее время всё чаще напоминает о себе. В частности, по словам генсека, Москва в последние годы ведёт себя всё более "напористо" и активно вкладывает средства в разработку и создание ядерного вооружения, а также нарушает Договор о размещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).