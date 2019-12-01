Угроза для НАТО: Столтенберг указал пальцем на сильнейшего врага Альанса

Столтенберг назвал сильного врага НАТО / Reuters

НАТО является "самым успешным в истории", но у него есть также сильный враг в лице России, который в последнее время всё чаще напоминает о себе, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, который ранее предупредил президента Франции Эммануэля Макрона о последствиях развития европейской системы обороны в ущерб организации.

Столтенберг особо отметил, что Москва в последние годы ведёт себя всё более "напористо" и активно вкладывает средства в разработку и создание ядерного вооружения, а также нарушает Договор о размещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Говоря о перспективах для НАТО на ближайшие годы, генсек выразил уверенность, что организация продолжит своё существование и через десять лет, несмотря на то что многие европейские политики, напротив, всё активнее критикуют альянс в последнее время, объяснил Столтенберг в интервью France 24.

Читайте такжеСША урежут финансирование НАТО в пользу УкраиныНапомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сделал неоднозначное заявление относительно Российской Федерации. По его словам, Кремль не является врагом Североатлантического альянса.

"НАТО – это коллективный оборонный альянс. С чем и с кем он борется? Кто наш общий враг? Какие у нас общие темы? Это вопросы, которые заслуживают уточнения, и они являются стратегическими", - заявил французский лидер.

Также ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель ответили Эммануэлю Макрону о "смерти мозга НАТО".

Меркель подчеркнула, что слова Макрона являются чрезмерно "резкими", поскольку "НАТО остается основой нашей безопасности" и подчеркнула различие точек зрения на данный вопрос с президентом Франции.

Столтенберг высказал мнение, что любая попытка отдалить Европу от Северной Америки создает риск для ослабления Альянса и раскола в ЕС.