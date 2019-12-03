"Решение в силе": Столтенберг обнадежил заявлением об Украине

Йенс Столтенберг / УНИАН

Вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе остается открытым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что решение Бухарестского саммита остается в силе.

"НАТО приняло решение на саммите в Бухаресте в 2008 году. Я был там лично, но в другой роли. Я помню, что тогда мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Это решение до сих пор в силе", - цитирует генсека НАТО УНИАН.

При этом он напомнил, что конкретных сроков не установили.

"Сейчас мы концентрируем внимание на том, каким образом мы можем помочь одновременно Грузии и Украине двигаться по пути евроатлантической интеграции, воплощать реформы, модернизировать институты в сфере обороны и безопасности", - отметил Столтенберг.

По его словам, сотрудничество Украины и Грузии с НАТО приносит пользу всем сторонам.

"Мы сотрудничаем с Грузией и Украиной. И я считаю, что существует много чего между полным членством и ничем. И то, что мы делаем, это именно помогаем Грузии и Украине двигаться в направлении НАТО, и мы также обеспечиваем больше взаимодействия", - подчеркнул представитель Альянса.

Как ранее сообщал Главред, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс является "самым успешным в истории", но у него есть также сильный враг в лице РФ.