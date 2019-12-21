Покушение на сына первого президента Грузии: раскрыты личные данные подозреваемого

В покушении на Цотнэ Гамсахурдия подозревают жителя Тбилиси, 1991 года рождения / The Financial Express

Задержан подозреваемый в покушении на жизнь младшего сына первого президента Грузии - Звиада Гамсахурдия - Цотнэ Гамсахурдия.

В попытке умышленного убийства подозревают жителя Тбилиси, 1991 года рождения, он задержан, рассказал на брифинге замминистра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе, пишет Интерфакс.

По его словам, задержан гражданин Т.Г., следствие выяснило, что он в ходе ссоры нанес Гамсахурдия-младшему несколько ножевых ранений и скрылся. Возможному злоумышленнику грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

Также в МВД сообщили о задержании четырех граждан, которых обвиняют в том, что они не уведомили правоохранительные органы об особо тяжком преступлении. Им грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что на Цотнэ Гамсахурдия напали неизвестные в Тбилиси 19 декабря. СМИ узнали, что сына первого президента Грузии ранили холодным оружием в голову и грудь, пострадавшего прооперировали.