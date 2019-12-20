Ранен в голову и грудь: в Грузии жестоко порезали сына первого президента

На Цотнэ Гамсахурдиа напали неизвестные / Фото: nikvesti.com

В четверг, 19 декабря, в Тбилиси на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа - Цотнэ Гамсахурдиа – напали неизвестные. Он получил тяжелое ранение холодным оружием. Мужчине провели уже несколько операций.

Гамсахурдиа-младший ранен в голову и грудь. Его доставили в медицинское учреждение. Сначала медики провели операцию в области груди. По словам врачей, у сына экс-президента Грузии политравма - повреждена левая половина грудной клетки. В области головы - четыре раны, передает Грузия Online. После проведения компьютерной томографии черепа было принято решение провести еще одну операцию, так как у пострадавшего - четыре ранения с переломом черепных костей и многочисленные интракраниальные гематомы.

Цотнэ Гамсахурдия / Фото ekhokavkaza.com

Правоохранители следствие по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии - попытка предумышленного убийства.

Представитель общественного движения Лело Кетеван Энукидзе рассказала журналистам, что ранее она слышала от самого Гамсахурдия, что он опасается за свою жизнь. Его опасения якобы были связаны с попытками добиться доведения до конца расследования смерти его отца.

"В прошлом году в декабре Цотнэ мне сказал, что знаю точно, что моя ликвидация, возможно, входит в чьи-то планы, и точно знаю, что меня из-за этого убьют", - сказала Энукидзе.

Напомним, 24 октября в Запорожье неизвестный злоумышленник совершил нападение на активистку, руководительницу общественной организации Запорожский ромский центр Лачо Дром Анжелику Белову. Девушка получила ножом ранение в область сердца. Медики провели сложную хирургическую операцию.