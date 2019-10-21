Жительница Запорожья исполосовала кухонным ножом троих детей

Жительница Запорожья напала с ножом на троих детей / perm-open

Вечером 20 октября в Запорожье произошло ужасное происшествие. 30-летняя женщина после телефонной ссоры с мужем в порыве гнева изрезала кухонным ножом трех своих детей 3, 7 и 9 лет.

По информации, после случившегося горе-мать пыталась совершить суицид.

Стало известно, что в настоящее время дети находятся в больнице под присмотром медиков.

В то же время бешеная мать получила необходимую медпомощь, после чего ее заперли в психиатрическую больницу.

"Женщина кухонным ножом нанесла ножевые ранения своим детям. После этого она пыталась покончить с собой, перерезав предплечья. Детей немедленно доставили в больницу", - рассказали в областной полиции.

По словам главврача Запорожской областной детской клинической больницы Юрия Борзенко, сейчас двое детей находятся в реанимации, они перенесли операции. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще один — в отделении хирургии (его жизни ничего не угрожает), передает 061.

Ка пишут местные СМИ, женщина напала с ножом не на своих родных детей – пострадали трое детей ее мужа от первого брака. При этом, в момент нападения в доме находились и ее родные дети, но их она не тронула.

Также в местных СМИ пишут, что женщина взбесилась и исполосовала детей после ссоры с мужем.

Читайте такжеМеломан-убийца: в кафе посетитель зарезал диджея за плохую музыкуНапомним, ранее в Черновцах 70-летний пенсионер зарезал человека. По информации, трое мужчин приехали в гости к своей знакомой и распивали алкогольные напитки.

В какой-то момент гости начали ругаться, после чего 70-летний местный житель взял кухонный нож и ранил им двух других гостей. В результате ножевых ранений 60-летний мужчина скончался, а 35-летний – оказался на больничной койке. К слову, пенсионера-убийцу копы нашли и задержали через полчаса.