"Зарезал мать": на Львовщине буян-лгун нарвался на пулю копа

На Львовщине полицейские ранили буяна-лгуна / Фото: cheline.com.ua

В среду, 9 октября, в одном из сел Самборского района Львовской области местный житель сообщил в полицию, что зарезал свою мать, а когда правоохранители приехали - набросился на них с топором и нарвался на пулю.

Копы сначала сделали предупредительные выстрелы, а потом стреляли в злоумышленника - 33 летнего мужчину, прицельно и попали в бедро, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Львовщине.

Позже полицейские выяснили, что нападавший солгал - он не зарезал свою мать и не нанес ей телесные повреждения. Правоохранители предварительно выяснили, что злоумышленник длительное время злоупотребляет спиртным.

"…около 17:25 на оперативную линию 102 позвонил житель одного сел Самборского района, который сообщил, что "зарезал собственную мать". По словам заявителя, раненая дома и, возможно, еще жива", - добавили в полиции.

Начато производство по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Нападавшему-лгуну грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, в начале сентября на Львовщине у села Междуречье полицейский в свободное от службы время пытался самостоятельно задержать опасных зеков-беглецов и получил удар ножом в грудную клетку.