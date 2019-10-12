В Черновцах пенсионер зарезал пьяного престарелого гостя и не смог убежать

В Черновцах пенсионер убил гостя / dpsu.gov.ua

Вечером в пятницу, 11 октября, в Черновцах 70-летний пенсионер зарезал человека.

По информации, примерно в 21:00 правоохранителям поступило сообщение о конфликте в комнате одного из черновицких общежитий.

Прибывшие на место вызова копы узнали, что трое мужчин приехали в гости к своей знакомой и распивали алкогольные напитки.

В какой-то момент гости начали ругаться, после чего 70-летний местный житель взял кухонный нож и ранил им двух других гостей.

В результате ножевых ранений 60-летний мужчина скончался, а 35-летний – оказался на больничнйо койке.

К слову, пенсионера-убийцу копы нашли и задержали через полчаса.

В настоящее время проводится досудебное расследование, полицейские выясняют все обстоятельства преступления.

Читайте такжеСмертный грех: во Львове пограничница убила и закопала свою новорожденную дочьНапомним, в среду, 9 октября, в одном из сел Самборского района Львовской области местный житель сообщил в полицию, что зарезал свою мать, а когда правоохранители приехали - набросился на них с топором и нарвался на пулю.

Копы сначала сделали предупредительные выстрелы, а потом стреляли в злоумышленника - 33 летнего мужчину, прицельно и попали в бедро, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Львовщине.

Позже полицейские выяснили, что нападавший солгал - он не зарезал свою мать и не нанес ей телесные повреждения. Правоохранители предварительно выяснили, что злоумышленник длительное время злоупотребляет спиртным.