Художник-аноним Бэнкси представил к Рождеству работу с дырой от снаряда

Бэнкси представил инсталляцию к Рождеству / Фото: Instagram/banksy

Одиозный анонимный уличный художник Бэнкси представил к рождественским праздникам новую инсталляцию с дырой от снаряда.

В Instagram мастер опубликовал работу, которую назвал Шрам Вифлеема.

Инсталляция демонстрирует сцену рождественского вертепа с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом.

Художник представил фигурки, на заднем плане которых расположена серая грязная стена с граффити. Вместо звезды над семейством зияет дыра от снаряда.

Бэнкси установил работу в отеле The Walled Off Hotel, расположенном у стены, разделяющей территорию Палестины и Израиль.

Как ранее сообщалось, Бэнкси изобразил на двух стенах гаража города Порт-Толбот граффити.

Напомним, на аукционе sotheby's за 1 миллион фунтов продали картину Бэнкси Девочка с шариком, которая самоуничтожилась после объявления ведущего аукциона о продаже.