Художник-аноним Бэнкси представил к Рождеству работу с дырой от снаряда

Уличный мастер показал сцену из вертепа.
Одиозный анонимный уличный художник Бэнкси представил к рождественским праздникам новую инсталляцию с дырой от снаряда.
В Instagram мастер опубликовал работу, которую назвал Шрам Вифлеема.
Инсталляция демонстрирует сцену рождественского вертепа с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом.
Художник представил фигурки, на заднем плане которых расположена серая грязная стена с граффити. Вместо звезды над семейством зияет дыра от снаряда.
Бэнкси установил работу в отеле The Walled Off Hotel, расположенном у стены, разделяющей территорию Палестины и Израиль.
Как ранее сообщалось, Бэнкси изобразил на двух стенах гаража города Порт-Толбот граффити.
Напомним, на аукционе sotheby's за 1 миллион фунтов продали картину Бэнкси Девочка с шариком, которая самоуничтожилась после объявления ведущего аукциона о продаже.