Спецназовцы ГРУ входили в воевавшую на Донбассе российскую ЧВК – СМИ

На Донбассе воевали российские спецназовцы ГРУ / Reuters

В состав российской частной военной компании Е.Н.О.Т. корп., члены которой принимали участие в боевых действиях на Донбассе, входили представители Главного управления генштаба минобороны РФ (ГРУ).

Как пишет Коммерсант, из показаний, которые дали участники региональной общественной организации Единые народные общинные товарищества Следственному комитету России стало известно, что в организации были четко распределены роли и задачи, причем самые ответственные поручения выполняли действующие военнослужащие, – спецназовцы ГРУ.

В частности, свидетели рассказали, что военнослужащий ГРУ Денис Карабан, известный как "Белка", проводил с членами ЧВК тренировки по рукопашному бою, а также "неоднократно помогал "енотам", когда они выезжали в "гуманитарные командировки" на Донбасс".

По данным журналистов, большинство членов Е.Н.О.Т. корп. сейчас содержится под стражей. Их адвокаты, обжалуя меры пресечения, никогда не указывали на связь Карабана с силовыми структурами.

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Добавим, что в РФ членов организации Е.Н.О.Т. обвиняют в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Россию тайно привезли трупы путинских наемников из ЧВК Вагнера.