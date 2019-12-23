"Пережрал кокса с боярой": Лавров похвастался, что Крым признали российским на Западе

Лавров заявил, что Крым уже признали российским / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который ранее заявил о желании показать США свою ракету, убежден, что авторитетные политики на Западе уже давно приняли факт принадлежности аннексированного Крыма к России.

"Не понимать, что Крым — это Россия и что все три десятилетия волею судеб и вопреки желаниям его жителей он находился вне России, — значит не понимать ничего в истории", — сказал Лавров сенаторам в ходе заседания.

Также Лавров подчеркнул, что его западные коллеги уже все поняли.

"Не буду рассказывать о своих дискуссиях с западными коллегами, но смею вас заверить, что серьёзные люди уже давно всё поняли", - подчеркнул Лавров, пишут росСМИ.

Отметим, на заявление Лаврова активно отреагировали в соцсетях.

"Серьезные люди - это гопники из подворотни", - пишет Александр Хворостов.

"Лавров вынужден нести эту гэбэшную туфту именно потому, что он точно знает: Крым придется вернуть с репарациями.. это защитная реакция испуганного преступника перед лицом неминуемого наказания", - высказался пользователь Сети под ником Румынская сотня.

"Мерин на выходных пережрал кокса с боярой..", - добавил Абрам Иванов.

"Серьёзные люди, как х...и на блюде", - сказал Александр Кирик.

"На западе может и поняли. А почему в Крыму нет Сбер банка ВТБ", - обратил внимание Семен Семенович.

"Ежик тоже оочень долго себя уговаривал шо не пукнет,в итоге обосрался", - пошутил некто под ником ВасильКо.

Читайте такжеЛавров обвинил Украину в отказе разводить силы по все линии соприкосновенияНапомним, ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская во всеуслышание заявила, что аннексированный Крым на самом деле просто вернулся в Россию, и это навечно.

"Крым вернулся в Россию, и это навсегда! Народ Крыма (точнее 96% его населения) поддержал возвращение полуострова в Россию, и это неоспоримый факт — его признают везде, в том числе и в Украине", - отметила Поклонская.

Также ранее в Казахстане сделали громкое заявление относительно аннексии Российской Федерацией Крыма. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, слово аннексия "слишком тяжелое".

"То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - заявил глава Казахстана в интервью Deutsche Welle.

При этом он отметил, что верит в "мудрость и порядочность российского руководства".

"Никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией", - рассказал Токаев.