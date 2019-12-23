"Ситуация тревожит": в РФ заявили о желании показать США свою ракету

Сергей Лавров / Reuters

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ответил Вашингтону на испытание запрещенной ракеты. По словам дипломата, Москва может продемонстрировать свою боеголовку.

"Ситуация нас тревожит, потому что США, демонстративно выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), даже не стали особо скрывать, что они давно занимаются разработкой тех самых средств, которые этим договором запрещены", - заявил глава МИД РФ в эфире программы Большая игра на пропагандистском Первом канале.

При этом Лавров заявил, что системы Авангард и Сармат покрываются Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Кроме того, он выразил надежду, что Россия сможет показать американцам Сармат.

"Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий договор СНВ-3. Разумеется, когда он будет продлен", - подчеркнул Лавров.

Как ранее сообщал Главред, в США провели испытания запрещенной ракеты после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.