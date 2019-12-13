США испытали "запрещенную" ракету: в России устроили истерику

Ракета / скриншот

В США провели испытания запрещенной ракеты после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Отмечается, что запуск проводился в четверг, 12 декабря.

"ВВС США успешно испытали баллистическую неядерную ракету. Поздравляем объединенную команду за переход от концепции к запуску менее чем за 9 месяцев!" – сообщил министр обороны США Марк Эспер в своем Twitter-аккаунте.

Today, @usairforce@30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 12 декабря 2019 г.

В свою очередь, в Российской Федерации обвинили США в нарушении договора.

"Это еще раз показывает, что американцы лукавят, когда обвиняют Россию в невыполнении. Они сами подтвердили прямо, что не выполняли действие этого договора", - заявил зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в комментарии РИА Новости.

По его словам, нельзя за девять месяцев создать ракету.

"Нет такой возможности. Есть производственные циклы. И чтобы от теории перейти к практике нужны года, а не девять месяцев", – подытожил Красов.

Как ранее сообщал Главред, лидер Франции Эмманюэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе