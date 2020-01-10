Ушел из жизни легендарный писатель-фантаст Майк Резник

Майк Резник / facebook.com/mike.resnick

Известный американский фантаст Майк Резник в четверг, 9 января, ушел из жизни. На момент смерти писателю было 77 лет.

"Мне очень грустно сообщать, что мой папа умер сегодня, 9 января 2020 года, после полуночи", - сообщила дочь писателя Лаура Резник в Facebook.

По ее словам, фантаст умер во сне без боли и страданий. При этом она рассказала, что последние месяцы Резник боролся с тяжелой формой лимфомы. Поначалу лечение шло хорошо, но в середине декабря его состояние резко ухудшилось и через несколько дней врачи прекратили лечение.

Биография Майка Резника

Майк Резник родился 5 марта 1942 года в Чикаго. Его Уильям Резник также был писателем. Образование он получил в Чикагском Университете, где учился с 1959 по 1961 год. В студенческие годы Резник познакомился с будущей женой Кэрол.

После окончания университета он работал клерком в управлении железных дорог, кинологом, редактором в издательстве и редактором журнала о фантастике и фэнтези Jim Baen’s Universe.

Еще в подростковом возрасте Резник написал романы из цикла "Ганимед". При этом в литературе он дебютировал в 1965 году с романом Forgotten Sea of Mars, но признание к нему пришло только в 80-е, когда свет увидели его романы Вальпургия III, Сантьяго, Слон Килиманджаро. Самым известным его произведением стал роман Вдоводел.

Резник восемь раз становился лауреатом премии Хьюго, из которых три раза как "Лучший профессиональный редактор", а также у него около двух десятков других наград.

Как ранее сообщал Главред, 27 октября 2019 года умер известный писатель, общественный деятель, правозащитник и самый знаменитый диссидент СССР Владимир Буковский.