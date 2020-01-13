"Путин врет на голубом глазу": историк рассказал, чем отличаются Кремль и Тегеран

Владимир Путин / УНИАН

Недавное признание официального Тегерана в том, что самолет Боинг украинской авиакомпании МАУ был сбит ракетой системы ПВО (это привело к гибели 176 людей), стало большим и неприятным сюрпризом и показательным для Кремля и для Владимира Путина.

Соответствующее мнение высказал известный российский историк и оппозиционер Андрей Зубов на собственной странице в социальной сети Facebook.

Читайте такжеКрушение Боинга МАУ: в Иране рассказали, почему не закрыли воздушное пространство"Мы привыкли, что наша власть лжет и упорствует во лжи, когда весь мир указывает ей, что она лжет. Их-там-нет стало новым словом русского языка. Почему же аятоллы повели себя иначе, чем путинская власть, когда их приперли к стенке? Ведь признание вины обратится в немалые денежные расходы и в потерю лица тех самых "Стражей", которые являются главной опорой режима аятолл? Они, что, там в Иране с ума сошли?" – задал он несколько риторических вопросов.

Зубов твердо убежден, что правители Ирана сознались в сбитии Боинга из-за исламских догм. Поскольку в Коране четко записано, что ложь – очень тяжкий грех для любого правоверного мусульманина. А вот власти РФ считают, что ложь - не грех, а уловка и непременное условие существования.

"Все знают, что Путин врет и им, и миру "на голубом глазу", и в отношении Боинга МН-17, и в отношении Скрипалей, и множества иных деяний власти", – считает историк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что иранские спецслужбы прямо угрожают родственникам людей, погибшим на борту Боинга МАУ - тем, что не отдадут останки, если те будут общаться с зарубежными СМИ.