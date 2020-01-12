Крушение Боинга МАУ в Иране: родственникам жертв угрожают не отдать останки

Боинг 737 МАУ был сбит ракетой иранских ПВО 8 января / Фото: West Asia News Agency

Иранские спецслужбы угрожают родственникам жертв, которые погибли в результате авиакатастрофы самолета Боинг 737 МАУ, тем, что не отдадут останки их близких, если те будут давать интервью персидским СМИ, которые работают за рубежом.

"Согласно сообщениям, полученным Iran International English, спецслужбы в Иране предупредили семьи жертв с иранским гражданством, чтобы они не давали интервью персидским СМИ за пределами Ирана, если хотят получить останки своих близких", – говорится на странице Iran International English в Twitter.

Тем временем официальные лица Ирана уверяют, что якобы намерены максимально поддерживать семьи погибших. В частности, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что ведомство окажет консульскую помощь семьям жертв сбитого украинского лайнера. По его словам, рабочая группа уже создана, ей "поручено заниматься вопросами, поступающими от семей жертв, и оказывать необходимые услуги".

Напомним, 8 января Боинг 737-800 МАУ потерпел крушение под Тегераном после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни. В результате крушения борта погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев.

Позже президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". В Иране вспыхнули протесты после того, как официальные власти признали, что украинский самолет Боинг был сбит ракетой иранских ПВО.