В Иране устроили бунт после признания властей в атаке на украинский Боинг

Власти Ирана признались в том, что сбили самолет МАУ / Reuters

В Иране вспыхнули протесты после того, как официальные власти признали, что украинский самолет Боинг был сбит ракетой иранских ПВО.

В частности, в Тегеране возле университета имени Амира Кабира студенты требуют наказать виновных в крушении самолета МАУ, передает Радио Свобода.

Протестующие выдвинули лозунг: "Отставки недостаточно, нужно судебное преследование".

Кроме того, участники акции скандировали "Позор" в отношении иранских лидеров, призывая к справедливости в деле с крушением самолета.

Кроме того, люди также несут свечи и цветы в память о погибших пассажирах самолета Международных авиалиний Украины.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки".

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Как известно самолет рейса PS752 потерпел катастрофу в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.