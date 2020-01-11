В Иране устроили бунт после признания властей в атаке на украинский Боинг

Студенты требуют наказать виновных в крушении самолета МАУ.
В Иране вспыхнули протесты после того, как официальные власти признали, что украинский самолет Боинг был сбит ракетой иранских ПВО.
В частности, в Тегеране возле университета имени Амира Кабира студенты требуют наказать виновных в крушении самолета МАУ, передает Радио Свобода.
Протестующие выдвинули лозунг: "Отставки недостаточно, нужно судебное преследование".
Кроме того, участники акции скандировали "Позор" в отношении иранских лидеров, призывая к справедливости в деле с крушением самолета.
Кроме того, люди также несут свечи и цветы в память о погибших пассажирах самолета Международных авиалиний Украины.
Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки".
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.
Как известно самолет рейса PS752 потерпел катастрофу в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.