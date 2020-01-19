В Чехии загорелся дом престарелых: много жертв и пострадавших

Пожар удалось локализировать / facebook.com/MNS.GOV.UA

В городе Вейпрти в Чехии ночью 19 января вспыхнул пожар в доме престарелых. В результате погибли 8 человек, по меньшей мере 30 - пострадали.

Спасателям удалось локализировать пожар, сообщает издание iRozhlas. На месте возгорания работают 5 экипажей пожарных. К тушению пожара привлекли и немецких спасателей, поскольку город граничит с Германией.

Сообщается такж, что количество пострадавших в результате пожара в доме престарелых может измениться.

Напомним, вечером 31 декабря в одном из частных домов Шевченковского района Днепра - на ул. Курганской - произошел пожар, погибли двое мужчин. Вечером 20 декабря в Подольском районе Киева произошел пожар в одной из квартир 16-этажки, расположенной по адресу Квитневый переулок, 6, погибли мужчина и женщина.