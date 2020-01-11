В Черновцах отец поджег дочь и дом и сбежал

В Черновцах мужчина дома устроил пожар и сбежал, его дочь сильно пострадала / Скриншот видео с youtube.com

В Черновцах пьяный 38-летний мужчина в частном доме после спора с 43-летней женой, в который вмешалась его 16-летняя дочь, взял бутылку с бензином и облил веществом комнату и девушку.

Бензин попал на горячую печь, произошел пожар, и огонь мгновенно перебросился на девушку, она получила многочисленные ожоги рук, лица и дыхательных путей, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Черновицкой области.

По данным ведомства, после начала пожара мужчина скрылся, а в доме остались жена и трое детей. Правоохранители нашли и задержали злоумышленника на протяжении часа.

Мужчине объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Суд уже избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей на протяжении 60 суток без возможности выйти на свободу под залог.