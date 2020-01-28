Кремль люто оскорбился на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой / УНИАН

Спустя почти сутки Кремль отреагировал на заявление лидера Украины Владимира Зеленского, который обвинил СССР и нацистов в развязывании Второй мировой.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков позицию Киева обозвал неприемлемой. Он подчеркнул, что высказывание украинского главы – это оскорбление десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи предки свои жизни отдали за освобождение Европы от фашизма, включая Польшу.

По его словам, Зеленский солидаризируется точкой зрения польских властей, которую Москва называет ошибочной.

"Поэтому мы не приемлем этого заявления, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов", — резюмировал Песков.

Он поделился мнением, что ветераны Украины, воевавшие с нацистской Германией, тоже в вину СССР не верят.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков громогласно заявил, что Зеленский "пересек все мыслимые и немыслимые границы подлости" своим высказыванием.

Напомним, в Российской Федерации отреагировали на требование Польши выплатить репарации за ущерб во времена Второй мировой войны. По словам руководителя комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого, заявление главы правящей партии Право и справедливость Ярослава Качиньского являются "антироссийской агонией и конвульсиями от бессилия".