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Угроза цунами: у берегов Кубы и Ямайки зафиксировано мощное землетрясение

29 января 2020, 00:38

Эпицентр толчков находится в океане на глубине десяти метром.

/ Фото: The United States Geological Survey

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло у берегов Ямайки и Кубы, сейсмологи предупреждают об угрозе цунами для всего Карибского бассейна.

Как сообщает CNN со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр подземных толчков располагался в 117 км к северо-западу от города Лусеа на Ямайке.

Отмечается, что наиболее мощные подземные толчки зафиксированы в океане на глубине десяти метров. Существует угроза цунами для Ямайки, Белиза, Кубы, Гондураса, Мексики и Каймановых островов. Геологическая служба США на своем сайте разместила предупреждение об опасности.

Информация о разрушениях и жертвах пока отсутствует.

На Кубе уже сообщили, что жители восточных и западных районов страны ощутили землетрясение.

Напомним, количество жертв мощного землетрясения в Турции резко увеличилось. Так, подземный толчки унесли жизни, как минимум, 41 человек.

Как ранее сообщалось, на Закарпатье случилось землетрясение. Толчки магнитудой 2,9 по шкале Рихтера ощутили жители Виноградова.

Куба землетрясение цунами Ямайка
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