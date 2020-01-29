Угроза цунами: у берегов Кубы и Ямайки зафиксировано мощное землетрясение

/ Фото: The United States Geological Survey

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло у берегов Ямайки и Кубы, сейсмологи предупреждают об угрозе цунами для всего Карибского бассейна.

Как сообщает CNN со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр подземных толчков располагался в 117 км к северо-западу от города Лусеа на Ямайке.

Отмечается, что наиболее мощные подземные толчки зафиксированы в океане на глубине десяти метров. Существует угроза цунами для Ямайки, Белиза, Кубы, Гондураса, Мексики и Каймановых островов. Геологическая служба США на своем сайте разместила предупреждение об опасности.

Информация о разрушениях и жертвах пока отсутствует.

На Кубе уже сообщили, что жители восточных и западных районов страны ощутили землетрясение.

It is likely a tsunami wave of between 1 and 3 feet may have been generated following a 7.7 M earthquake approx 75 miles ESE of the Sister Islands A tsunami is a series of waves. Move away from coastal areas and evacuation vertically if possible. pic.twitter.com/fdeNDO56yY — Hazard Management CI (@CINEOC) January 28, 2020

Напомним, количество жертв мощного землетрясения в Турции резко увеличилось. Так, подземный толчки унесли жизни, как минимум, 41 человек.

Как ранее сообщалось, на Закарпатье случилось землетрясение. Толчки магнитудой 2,9 по шкале Рихтера ощутили жители Виноградова.