"Конкретно потрусило": на Закарпатье произошло землетрясение

Землетрясение сегодня ночью напугало жителей Виноградова / Фото: pixabay.com

Поздно вечером в четверг, 23 января, на Закарпатье случилось землетрясение. Толчки магнитудой 2,9 по шкале Рихтера ощутили жители Виноградова.

Как сообщили в пресс-службе Главного центра специального контроля, эпицентр землетрясения залегал на глубине 6 километров. Информации о пострадавших нет. Местные жители перепугались из-за подземных толчков. Очевидцы, говорят, что толчки были довольно сильными и даже были похожи на взрыв. По их словам, в домах затрусились окна.

"В Подвиноградове тоже затрясло. Такое ощущение, что кто-то бомбу во двор бросил", – написала в Facebook Виктория.

Читайте такжеУкраине грозят землетрясения: что делать во время и после землетрясения

Напомним, жители оккупированной Макеевки, которая находится вблизи Донецка, бьют тревогу из-за серии повторяющихся землетрясений. Люди жалуются, что из-за подземных толчков в квартирах дрожат люстры, а на домах появились трещины.